О том, что один из партизан, внедренный в армию Путина, смог выявить на полигоне, расположенном в Тольятти (Самарская область РФ), укрытую бронетехнику, которую российско-оккупационные войска подготавливают к отправке на Харьковское направление, пишет «НБН», ссылаясь на фото- и видеоматериал, размещенные в официальном Telegram-канале крымского движения сопротивления «АТЕШ».

Как стало известно из обнародованной информации, на данном полигоне под Тольятти, захватчики скапливают десятки самоходных артиллерийских установок (САУ), а также грузовики и танки.

Кроме того, судя по всему, после проведения комплексной доразведки территории этой воинской части, включающей изучение размещения ПВО и добычу необходимых документов, командование украинской армии сможет подготовиться к нанесению симметричного «предупредительного» удара, который уж точно «истощит» потенциал оккупантов.

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» рассказывали, как РФ готовится к потенциальному десанту украинских морпехов в Крыму.