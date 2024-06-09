О том, что вследствие коварного удара путинских войск машине «скорой помощи», пострадал не один, а уже два человека, пишет «НБН», ссылаясь на уточняющие сведения и фотоснимки, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

Как стало известно, в субботу, «освободители» осуществили сбрасывание взрывчатки на медицинскую бригаду, спешащую на вызов, с целью оказания своевременной помощи пострадавшим от обстрела Белозерской общины.

Сегодня трагические данные дополнились — от взрывной травмы пострадал не только водитель это «скорой помощи», но и фельдшер, которая в воскресенье, 9 июня, также вынужденно больницу за медпомощью. У жертвы очередного военного преступления россиян диагностирована контузия.

Фото — t.me/olexandrprokudin

Фото — t.me/olexandrprokudin

Фото — t.me/olexandrprokudin

Ранее мы писали о том, что Олещук показывал кадры эффективной работы мобильных огневых групп Воздушных Сил ВСУ.