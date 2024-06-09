О том, что пока в госприложении нет вышеописанного «сервиса», однако он уже находится в процессе разработки, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную замглавы Минобороны по вопросам цифрового развития/трансформации и цифровизации Екатерины Черногоренко в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Черногоренко, вышеописанная инновация позволит военнообязанным отказаться от личного посещения ТЦК/СП ради получения направления на ВВК. В частности, «фактически с согласия», потенциальному военнослужащему «выгрузят» э-направление на ВВК сразу в «Резерв+», в рамках добровольного «пожелания человека».

Замглавы Минобороны резюмировала:

…Это нужно, чтобы разгрузить ТЦК/СП и не создавать дополнительные очереди на такое формальное действие, получить направление — это формальное действие.

Ранее мы писали о том, когда приложение «Резерв+» получит полноценную юридическую силу, в том числе, и для пересечения границы.