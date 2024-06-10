О том, что по состоянию на конец мая, стоимость аренды 1-комнатных квартир «просела» только в двух областях Украины, пишет «НБН», ссылаясь на аналитическую выборку профильного портала DIM.RIA.

В частности, в последние дни мая, снять 1-комнатную квартиру в Киеве, в среднем, можно было за 17 853 гривны, а на Киевщине — за 10 375 гривен. Кроме того, в течение весеннего сезона, средняя цена аренды в столице фактически осталась стабильной.

При этом, оценка стоимости жилья по столичным районам выявила: наиболее низкая усредненная цена аренды 1-комнатной квартиры фиксируется в Деснянском районе — 10 036 гривен, а наивысшая — в Печерском районе (24 071 гривну).

Фото — dom.ria.com

Также, «разброс» стоимости аренды 1-комнатной квартиры по областям, выглядит нижеуказанным образом:

Фото — dom.ria.com

Ранее мы писали о том, за какую сумму можно было снять 1-комнатную квартиру в Киеве в последние дни 2023 года.