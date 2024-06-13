О том, что в отношении переселенцев, начисление выплат которым уже продлевалось однократно на 6-месячный период, введены дополнительные ограничения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Facebook-профиле «Юридического советчика для ВПЛ».

В накоторых ситуациях, таких как контроль за онлайн-обучением собственных детей, одному из трудоспособных членов семьи переселенцев позволяется оставаться без официального трудоустройства в долгосрочной перспективе. Прочим безработным, но трудоспособным членам подобных семей, предоставляется так называемый «льготный период», на протяжении которого можно рассчитывать на получение соцподдержки, но только пока ведется поиск работы.

Таким образом, особам, обращающимся за пролонгацией соцвыплат в июне, дается только два месяца на трудоустройство или регистрацию в Центрах занятости населения, и по завершению данного срока, начисление финансовой помощи от государства будет прервано, если не выполнить этих требований.

Ранее мы писали о том, что соцопрос показывал, как уровень дохода влияет на желание украинских беженцев возвращаться домой.