О том, что подобный проект предсказуемо «спущен в низы» из Кремля, и, судя по всему, станет интенсивно продвигаться местными «властями», пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, дело касается создания классов, в которых будут обучать будущих «росгвардейцев»: детей время от времени станут отправлять на военные учения и в рамках своеобразного «патриотического воспитания», прежде всего предусматривающего полное оправдание нацистских преступлений страны-агрессора. После завершения указанных спецкурсов, выпускникам присвоят первичное сержантское звание, и поручат исполнять работу фактических «полицаев».

В частности, на оккупированной Херсонщине первый данный класс откроют с начала нового учебного года — в Скадовске. Кроме того, такие же спецклассы сформируют при каждой школе всех оккупированных областей, основываясь «на опыте» некоторой части временно захваченной Запорожской области — здесь аналогичные «кадетские» курсы функционируют уже несколько лет.

Ранее мы писали о том, что РФ этим летом будет использовать принудительный труд детей, вывезенных с ВОТ Донбасса.