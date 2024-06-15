О том, что подобные запросы Путина перед началом потенциальных «мирных переговоров» с Украиной, как минимум, не являются серьезными, пишет «НБН», ссылаясь на реакцию канцлера Германии Олафа Шольца, опубликованную порталом ZDF.

Помимо мнения о несерьезности такого «мирного плана» Кремля, Шольц подчеркнул — Путин открыто продемонстрировал, что РФ в действительности интересует — классическое империалистическое завоевание земель. Дополнительное свидетельство явных империалистических намерений российского диктатора — применение большой военной силы и неприкрытое начало жестокой войны с Украиной.

Впрочем, отдельно канцлер Германии добавил, что за осуществление этой «империалистической мечты» кремлевский диктатор не только заплатил, но и еще заплатит жизнями и здоровьем сотен тысяч российских солдат.

Ранее мы писали о том, как Писториус комментировал недавние ядерные угрозы спикера Кремля.