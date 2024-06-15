О том, что пока не сформировано никаких соответствующих процедур, касающихся лишения ТЦК полномочий или передачи функций «военкомов» гражданским органам, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Лазуткина обсуждения относительно вышеописанного решения не прекращаются, однако это лишь пока разговоры. Впрочем, в действительности внедрение парламентской инициативы, сделает работу ТЦК более понятной.

Кроме того, для надлежащего функционирования мобилизационной системы, по мнению спикера Минобороны, следует основываться на принципах работы ЦПАУ, и тогда нововведение станет «довольно привлекательной инициативой».

Лазуткин резюмировал:

Больше по этому поводу трудно что-то сказать.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны называли соотношение мобилизованных и добровольцев.