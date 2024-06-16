О том, что Москва стремилась не допустить проведения швейцарского Глобального саммита мир, поскольку хочет от Украины лишь капитуляции Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунак, опубликованное «Радіо Свобода».

По словам Сунака, государство-террорист намеревалось сорвать Глобальный саммит мира, так как ощущает угрозу от последствий обсуждения принципов и норм международного права.

В частности, британский премьер-министр задался вопросом — почему Кремль чувствует, что ему так угрожает Глобальный саммит мира, на котором всего лишь обсуждались ключевые принципы территориальной целостности, а также тематики сохранения продовольственной и ядерной безопасности.

Впрочем, Сунак акцентировал на невозможности капитуляции Украины:

…Этого никогда не произойдет. Потому что агрессия не может, и не должна взять верх.

Ранее мы писали о том, как глава МАГАТЭ объяснял свое неучастие в Глобальном саммите мира.