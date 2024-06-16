О том, что бойцы Сил Обороны осуществили некоторое продвижение на данном участке фронта, и продолжают выбивать оккупантов с занимаемых позиций на территории Серебрянского лесничества (Луганская область), пишет «НБН», ссылаясь на заявление, озвученное спикером оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назаром Волошиным в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Волошина, помимо всего указанного, защитники своей страны не прекращаю штурмовать вражеские плацдармы, одновременно отбивая оборонительные рубежи у российско-оккупационной армии, и накрывая огневые точки противника.

Кроме того, украинские воины многократно совершали контратакующие действия, на тактическом уровне «выдавливая» захватчиков с их огневых позиций, и выбивая с рубежей. Спикер «Хортицы» добавил, что вопреки постоянной изменчивости фронтовой ситуации, успех на стороне ВСУ.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали, есть ли у ВСУ успехи на Харьковском направлении.