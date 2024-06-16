О том, что на Донетчине, вследствие атаки украинского дрона-камикадзе погиб российский пропагандист, так называемый «военкор» Никита Цицаги, судя по всему, также пытавшийся правильно преподнести «освобождение» украинских территорий глубинному народу РФ, пишет «НБН», ссылаясь на News.ru.

Как пишут на «родном» медиаресурсе погибшего, в так называемой «ДНР» не справился с обязанностями и погиб «военкор» Никита Цицаги, и эта информация уже подтверждена соответствующими оперативными службами региона.

Отдельно уточняется — казус с «рупором Кремля» произошел в районе Никольского монастыря в окрестностях Угледара, где «хороший русский» намеревался сделать очередной репортаж, однако, как оказалось, что-то пошло не по плану.

Ранее мы писали о том, что росСМИ сообщали подробности взрыва авто с начштаба одной из частей ВС РФ в Ростовской области.