О том, что вопреки регулярным ударам Украины по военной инфраструктуре захватчиков, вчера, 21 июня, у контейнерного терминала в морском порту указанного города, пришвартовался очередной малый танкер из РФ, пишет «НБН», ссылаясь на фотоматериал, обнародованный в официальном Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, это второй задокументированный факт, прямо свидетельствующий о завозе груза с дизельным топливом (ДТ) в Мариупольский порт.

Кроме того, сейчас припортовая инфраструктура временно оккупированного города не ощущает никакой потребности в таком количестве горючего, поскольку отсутствуют условия для логистики акваторией Азовского моря из-за почти мертвого судоходства, а также разрушенного железнодорожного сообщения сушей.

Советник мэра Мариуполя предположил:

С учетом предыдущего поста [о первом таком танкере], подготовка к запуску железной дороги продолжается.

Фото — t.me/andriyshTime

Фото — t.me/andriyshTime

Ранее мы писали о том, как Андрющенко объяснял увеличение количества инженерной техники оккупантов в Мариуполе.