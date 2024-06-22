О том, что «вторая армия мира» в течение прошедших сутоки отказалась от продолжения наступательной кампании в Харьковской области, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назара Волошина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Волошина, российское командование стремится отводить свои подразделения, дислоцирующиеся у Волчанска, Тихого и Глубокого, поскольку «освободители» частично утратили боевой потенциал, вследствие надежного удержания обороны защитниками, «достаточно удачно» разгромивших оккупантов.

Спикер «Хортицы» акцентировал:

Можно сказать, что РФ частично выводит некоторые подразделения на доукомплектование, потому что они небоеспособны.

Однако, на этом участке фронта армия Путина продолжает использовать авиацию, сбрасывая корректируемые/управляемые авиабомбы и запуская неуправляемые ракеты по населенным пунктам Харьковщины: дело касается Липцов, Зеленого, Нескучного, Шейковки, Зеленого Гая и Боровой.

Ранее мы писали о том, как в ВСУ высказывались об угрозе наступления оккупантов на Боровую в Харьковской области.