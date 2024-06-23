О том, что в течение последних недель зафиксирован резкий всплеск количества обращений со стороны «освободителей», изъявивших намерения сдаться в украинский плен, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ГУР Минобороны Андрея Юсова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По слова Юсова, на текущем этапе, количество вышеописанных, абсолютно добровольных и уже осуществленных «месседжей» от захватчиков достигло 300 штук. Предполагается, что такая тенденция спровоцирована активизацией наступления армии Путина на фронте, и, соответственно, колоссальными цифрами потерь «второй армии мира».

Спикер ГУР добавил — часть сдавшихся россиян практически сразу отказалась от внесения в обменный список, а некоторые попросили присоединиться к Силам безопасности и обороны Украины.

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