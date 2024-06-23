О том, что у российского командования так и не получается осуществить ротацию подразделений у указанных населенных пунктов данной области, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков» Юрием Повхом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Повха, враги планируют присоединить к своему корпусу, задействованному на Харьковском направлении, подразделения, относящиеся к отдельной 9 мотострелковой бригаде 51 армии РФ. Предполагается, что бригада будет переброшена из стратегической «глубинки» территории страны-агрессора, с целью усиления истощенной группировки войск, дислоцирующейся на севере Харьковщины.

Однако, спикер ОТГВ «Харьков» указал на потенциальную безрезультатность таких намерений противника:

Но у них это крайне плохо получается, потому что возможности нашей артиллерии, а также других средств огневого поражения дальнего действия усилились.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что РФ сможет начать новое наступление на Донетчине, если сломит сопротивление Сил обороны на Харьковщине.