О том, что регулярные дроновые атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы государства-террориста хоть и не переломят ход войны, однако серьезно скажутся на ряде военных составляющих армии Путина, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, опубликованное изданием The Philadelphia Inquirer.

По мнению Буданова, подобные удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре врага негативно отразятся на экономике РФ и психологическом состоянии «освободителей», что, в свою очередь, истощит военный потенциал путинских войск.

Кроме того, идентичные спецоперации будут продолжаться и в акватории Черного моря — любая российская военная цель в радиусе 800 километров от Крыма является законной для аквадронов Magura, что позволит отрезать полуостров от российского снабжения: оккупанты превратили эту территорию в огромный логистический хаб, дающий возможность контролировать южное побережье Украины.

Ранее мы писали о том, как Буданов рассказывал, что может разрушить эффект от кремлевской пропаганды внутри РФ.