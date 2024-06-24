О том, что спасателям, прибывшим к месту инцидента, поначалу зафиксировали, а потом и устранили последствия столкновения грузового автомобиля «DAF» с микроавтобусом «ГАЗель», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Как стало известно, вследствие этой аварии, у 21 пассажира и водителя маршрутного автотранспортного средства — травмы и ранения различной степени тяжести, из-за чего пострадавших оперативно направили в больницу для диагностирования и обследования.

Кроме того, «чрезвычайникам» пришлось осуществить комплексные мероприятия, с целью предотвращения возгорания перевернувшейся «маршрутки», для чего были задействованы 6 специалистов и 1 единица аварийно-спасательной техники.

Фото — dp.dsns.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в ГСЧС сообщали о результатах спасательных работ в обстрелянной многоэтажке Харькова.