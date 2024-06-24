О том, что федеральное правительство Германии не намерено выдворять украинских беженцев, даже если те не хотят работать, вопреки всем «месседжам» оппозиции, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, прозвучавшее от спикера внешнеполитического ведомства ФРГ, опубликованное местным порталом N-TV.

По словам представителя МИД Германии, российско-оккупационная армия на регулярной основа атакует любые цели по всей территории Украины, активно стремясь полностью уничтожить, в том числе, и критически-важную инфраструктуру в западной части страны.

Таким образом, заявления лидера оппозиционной партии Бундестага, как минимум, являются абсолютно неуместными. В частности, спикер Министерства иностранных дел акцентировал:

Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в некоторых землях Германии сообщили о готовности пересмотреть правила социальной поддержки военнообязанных украинцев.