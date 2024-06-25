О том, что в ближайшем будущем, вследствие глобального обесточивания предприятий, и, соответственно, перехода данных структур на собственное обеспечение дорогостоящей электроэнергией, стоимость популярных продуктов питаний ощутимо возрастет, пишет «НБН», ссылаясь на материал Forbes.

В частности, масштабное удорожание продуктов питания спровоцируют регулярные глобальные отключения электричества, с которыми обычные генераторы, хоть и могут справиться, однако цены на топливо к такому оборудованию перекрывают предварительно выставленную наценку — 1 киловатт-час энергии обходится в 2-3 раза дороже, чем получаемый от инфраструктуры.

В соответствии с прогнозами аналитиков, хлеб прибавит в цене от 5 до 15 процентов, молокопродукты — до 30 процентов, а кондитерские изделия станут стоить дороже, как минимум, в 2 раза больше.

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