О том, что продажи туристических «путевок» на временно захваченный Россией украинский Крымский полуостров, после ракетной атаки на Севастополь, снизились на 20 процентов, если сравнивать с прошлой неделей, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы «Ассоциации туроператоров России (АТОР)» Майи Ломидзе, опубликованное в Telegram-канале The Moscow Times.

По словам Ломидзе, представители турагентств уже даже прогнозируют — ближайшей перспективе ожидается аннулирование от 3 до 5 процентов ранее приобретенных туров на данное направление. При этом, пик подобных отмен выпадет на этот вторник, 25 июня.

Следует отметить, что некоторые «рупоры Кремля» раскритиковали российское оборонное ведомство, обвинив командование в абсолютной неспособности защитить захваченную территорию Крыма. Например, в Telegram-канале «Два майора» указали — на севастопольских пляжах отсутствуют железобетонные укрытия, как на Белгородщине, а скалистый рельеф местности «не позволяет оперативно покинуть опасный район, даже если звучит сирена, а ее тоже не было».

Ранее мы писали о том, как в Госдепе США отреагировали жалобы РФ относительно удара по Севастополю.