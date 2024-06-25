О том, что с начала текущего года, российско-оккупационная армия запустила по мирным гороадм Украины 2 277 «Гераней-2/Шахедов», из которых силами и средствами ПВО Украины успешно ликвидировано не менее 86 процентов или 1 953 дрона-камикадзе, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

По словам Олещука, подобных итогов удалось достичь лишь благодаря усилению боевых возможностей мобильно-огневых групп (МОГ) Сил обороны Украины, в которых задействованы тысячи защитников неба, почти каждую ночь выезжающих на огневые позиции, и бьющих по вражеским беспилотникам из всего имеющегося у них вооружения.

В частности, речь идет о стрелковом оружии, зенитных пушках и ПЗРК, подвергшихся модификации. Кроме того, у МОГ есть и дополнительное оборудование, позволяющее обеспечивать отличный результат боевой работы: приборы ночного видения, тепловизоры, оптика, лазерные указатели, прожекторы, средства радиоэлектронной борьбы, соответствующее программное обеспечение и авто высокой проходимости.

С видео эффективной работы мобильно-огневых групп можно ознакомиться чуть ниже:

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