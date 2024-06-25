О том, что попадет в этот потенциальный пакет американской военной помощи, пишет «НБН», ссылаясь на анонимные источники агентства Associated Press.

Предполагается, что в будущий груз не включат боеприпасов с кассетной составляющей, но точно добавят ракеты для РСЗО HIMARS, а также некоторые разновидности противотанкового, стрелкового оружия и гранат, не исключая артснаряды калибром 155-мм и 105-мм.

При этом, неназванный американский военный функционер заявил — поскольку он не имеет полноценного допуска, то не в состоянии проверить, будут ли в данном пакете помощи дальнобойные ракеты ATACMS, которые можно запускать из наземных комплексов HIMARS.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Кулеба анонсировал отправку в Украину дополнительных Patriot в ближайшее время.