О том, что посредством государственного аграрного реестра, с этого дня позволяется направлять заявки на субсидирование по ряду направлений, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабмина Украины.

В частности, Государственный аграрный реестр готов принимать:

с 25 июня — заявки на государственные субсидии в размере 4 000 гривен/1 Га обрабатываемых наделов сельхозназначения (при условии, что у фермера в собственности — до 120 Га таких угодий);

с 27 июня — заявки на государственные спецдотации, распространяющиеся на содержание домашнего скота (коров, коз и/или овец) (при условии, что у фермера в собственности от 3 до 100 коров (по 7 000 гривен на голову) или от 5 до 500 коз/овец (по 2 000 гривен на голову)).

Следует уточнить — подавать заявки на госпомощь смогут агропроизводители из всех регионов, за исключением временно оккупированных территорий или на которых ведутся активные боевые действия.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ отвечали, могут ли беженцы за границей рассчитывать на предоставление жилищной субсидии.