О том, что для выезда с ВОТ, граждане могут воспользоваться не только КПП Колотиловка (РФ)-Покровка (Украина) в приграничной Сумской области, но и рядом аналогичных путей, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное вице-премьер-министром/главой Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук в эфире YouTube-канала «24-канал».

По словам Верещук, помимо вышеописанного КПП на Сумщине, доступен идентичный путь через территорию Беларуси — КПП Мокраны-Доманово. Кроме того, можно выехать через Грузию или через временно оккупированный Крымский полуостров.

Также, глава Минреинтеграции уверена, что люди смогут воспользоваться и иными путями, если рискнут проехать через территорию страны-агрессора.

Впрочем, Верещук подчеркнула:

…Здесь их ждем мы. Их ждет Сумская ОВА, хаб, теплая еда, медикаменты, соответствующие документы.

При этом, первую выплату таким ВПЛ предоставят уже на перроне Киева, Львова, Полтавы и Харькова — государство гарантирует не только некоторую денежную поддержку, но и предоставляет беженцам бесплатный билет в ту часть Украины, «которую они для себя выбрали».

Ранее мы писали о том, что в Кабмине подсказывали, как украинцам отказаться от статуса ВПЛ по упрощенной схеме.