О том, по каким причинам введение экономического бронирования в Украине является неотвратимым процессом, пишет «НБН», ссылаясь на мнение члена «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзина, опубликованное «Эспрессо».

По словам Пендзина, обсуждаемое в Раде поднятие налогов и акцизов точно не компенсирует половины потребности госбюджета:

от увеличения на 2-3 процента налога на добавленную стоимость (НДС) Украина получит 60-80 млрд гривен/ежегодно;

от повышения акцизов на табачные изделия, алкогольные напитки и автотопливо — 40-50 млрд гривен/ежегодно.

При этом, реальная потребность бюджета сегодня — около 500 млрд гривен, и если экономическое бронирование «будет в какой-то нормальной истории», то его введение принесет украинскому госбюджету дополнительных 200-250 млрд гривен/ежегодно.

Эксперт резюмировал:

То есть это сумма, которая может перекрыть половину потребности, и вместе с поднятием налогов, она закроет ту половину триллиона [гривен].

Ранее мы писали о том, что в Раде называли реальную цель экономического бронирования граждан.