О том, что в ночь на среду, 26 июня, российско-оккупационная армия в очередной раз осуществила атаку на этот южный регион, запусти неуказанный тип баллистической ракеты, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

По словам главы Одесской ОВА, в ночное время суток враги нанесли коварный удар баллистической ракетой, нацелив его на объект гражданской инфраструктуры данной области.

В результате очередного военного преступления государства-террориста, в промышленной зоне была повреждена административная постройка, но, к счастью, никто из гражданского населения не пострадал.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Олещук сообщал процент ликвидированных «Шахедов», выпущенных Россией по Украине с начала года.