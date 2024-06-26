О том, что вчера, 25 июня, около 5 часов вечера, «вторая армия мира» нанесла серию воздушных ударов по дачному сектору на территории села Бобровка в Харьковском районе, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале местной областной прокуратуры.

Как стало известно, вследствие российских авиаударов, ранения различной степени тяжести получили несколько мирных жителей: 3 женщины возрастом 61, 86 и 41 лет, а также трое мужчин, в возрасте 46, 57 и 67 лет.

Кроме того, повреждено, как минимум, 20 дачных домовладений, авто и хозпостройки.

В итоге, Харьковская окружная прокуратура инициировало начало досудебного расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 «Уголовного Кодекса Украины»).

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Ранее мы писали о том, что в Одесской ОВА сообщали о последствиях ночного ракетного удара по региону.