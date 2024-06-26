О том, что на самом деле вышеуказанный документ направлен на оказание противодействия так называемым «принудительным мерам», которое, судя по всему, должно показать странам Запада — Москва сохраняет некоторое влияние в Западном полушарии, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW подметили — и Каракас, и Москва обнародовали «удивительно ограниченные детали», касающиеся нюансов меморандума: в МИД Венесуэлы объявили о соглашении в своих аккаунтах в соцсетях 11 июня, однако удалили эту информацию со своей официальной страницы, тогда как МИД РФ заявил о встрече Лаврова и Гиля 11 июня, но не скрывал сведения по документу до 25 июня. При этом, и сами пункты меморандума о взаимопонимании весьма нечеткие.

Эксперты Института изучения войны уверены — заинтересованность в РФ в усилении сотрудничества с Венесуэлой этим новым меморандумом о взаимопонимании, в действительности нацелена на передачу российских нарративов о «новом многополярном мире» государству, которое ранее не отождествляло себя с «русским миром».

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, на ком лежит ответственность за гибель людей на пляже в Севастополе.