О том, что Будапешт одобряет данный «консенсус из 6 пунктов», предусматривающий прекращения войны РФ против Украины на сомнительных условиях, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, опубликованное «Укринформом».

По мнению Сийярто, «консенсус из 6 пунктов», разработанный Китаем и Бразилией, заложит хорошую основу для потенциальных мирных переговоров между Россией и Украиной.

В частности, правительство Венгрии полностью соглашается с такой «важной мирной инициативой», и благодарит Пекин за его вклад «в борьбу за мир», продолжение работы со всеми «странами-единомышленниками», включая формирование условий для мира и прикладывание усилий для «окончательной реализации мирных переговоров».

Однако, следует отметить — в китайско-бразильском «консенсусе из 6 пунктов» нет никаких упоминаний относительно восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ.

Ранее мы писали о том, что Сийярто заблокировал принятие резолюции по «формуле мира» Зеленского в Евросовете.