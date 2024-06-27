О том, как аэроразведчикам 71 отдельной егерской бригады ДШВ был нанесен весьма результативный удар по скоплению вражеской «живой силы», намеревающейся перебежать из посадки и спрятаться в доме, расположенном на временно оккупированной территории нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал, обнародованный в официальном Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как стало известно, несколько предварительных атак FPV-беспилотниками заставили «освободителей» перебежать в следующий дом, но и в этом жилье их достали дроны-камикадзе. Кроме того, вопреки попыткам остатков оккупантов скрыться на машине, автотранспортное средство также было накрыто «безжалостными дронами егерей-десантников».

В Десантно-штурмовых войсках акцентировали:

Вражеская пехота пыталась спрятаться, но в конце концов была похоронена в украинской земле.

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