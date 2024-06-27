О том, что Следственный комитет РФ (СК РФ) выявил около 30 000 иностранцев, которые недавно получивших гражданство страны-агрессора, но не вставших на воинский учет, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы данного ведомства Александра Бастрыкина, опубликованное в официальном Telegram-канале этой структуры Следком.

По словам Бастрыкина, российский правоохранители смогли «отловить» более 30 000 мигрантов, не пожелавших стать на воинский учет в РФ. Этих «гастарбайтеров» принудительно оформили в российских военкоматах, «и уже около 10 000 направили в зону СВО».

В СК государства-террориста подчеркнули — для принудительной постановки данной категории российских граждан, «так называемых новых россиян», осенью прошлого года была сформирована специальная группа.

Ранее мы писали о том, что британская разведка объясняла, почему в РФ игнорируют преступления экс-заключенных, вернувшихся с войны.