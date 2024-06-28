О том, что оккупационные «власти» активно развивают сеть «Юнармии», являющейся кремлевским аналогом нацистского Гитлерюгенда (милитаризованное движение детей и подростков), судьба которых — стать основой армии Путина в дальнейшем, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, в текущем месяце, на Саур-Могиле (Донетчина) присягу вражескому движению, а фактически — Кремлю, отдало не менее сотни украинских подростков, которых позднее отправят обучаться в военные училища при оборонном ведомстве страны-агрессора. Также, россиянам удается заманивать подростков не напрямую, а воздействуя на их родителей обещаниями «социального лифта» детям

Впрочем, оккупанты забывают говорить о том, что именно украинцы и прочие порабощенные этносы российской империи всегда становились основой для штурмовых отрядов в войнах Москвы.

Ранее мы писали о том, что «власти» РФ расхищают оборудование Запорожской АЭС.