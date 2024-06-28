О том, что «вторая армия мира» не прекращает прикрываться объектами гражданской инфраструктуры, и восстанавливает поврежденную технику, в частности, «УРАЛы» и «Камазы» на станции технического обслуживания (СТО), расположенной по ул. Шаблина, 19, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале «АТЕШ».

Агентам «АТЕШ» удалось определить — на вышеуказанной СТО фактически кипит работа — за весь период проведения наблюдения, здесь неоднократно фиксировались очереди из различной техники «освободителей».

Впрочем, партизаны смогли внедриться на данный объект, и успели оставить ряд «сюрпризов» для каждого захватчика, который туда заезжает.

В «АТЕШ» акцентировали:

Кому что попалось, узнаете после того, как уедите на своих корытах подальше от гражданской инфраструктуры.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

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