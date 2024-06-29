О том, что по мнению спикера Палаты представителей Майка Джонсона, являющегося членом Республиканской партии, в правительстве действующего президента-демократа должны обсудить на высоком уровне применение 25 поправки, чтобы принудить Байдена к уходу в отставку после «провальных» дебатов, состоявшихся 27 июня, пишет «НБН», ссылаясь на материал New York Post.

По словам Джонсона, к нему обращается множество людей, вопрошающих о возможности применения 25 поправки «Конституции США», поскольку дебаты Байдена и Трампа указали на «тревожную ситуацию»: «противники» якобы увидели некоторую слабость в Белом доме, «как и все мы».

Прямая речь спикера-республиканца:

Я бы попросил членов Кабинета министров заглянуть в свои сердца… Я бы тоже запаниковал, если бы я был демократом сегодня и это был мой кандидат… Я думаю, они знают, что у них серьезная проблема.

Следует напомнить, что 25 поправку предложил Конгресс в 1965 году после убийства Джона Кеннеди. Документом, ратифицированным спустя 2 года, позволяется Кабинету действующего президента смещать главу Белого дома, предварительно объявив его непригодным для исполнения обязанностей — вакантное место занимает вице-президент.

Ранее мы писали о том, как Песков высказывался об отношении Путина к дебатам Байдена и Трампа.