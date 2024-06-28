В ходе брифинга спикер Путина ответил на вопрос представителей средств массовой информации об отношении кремлевского диктатора к дебатам Байдена и Трампа. Представитель АП РФ отметил, что лидер россиян точно не ставил бы будильник и не просыпался бы рано утром, чтобы посмотреть это мероприятие, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам пресс-секретаря главы Кремля, в Москве не будут давать оценки публичному обмену мнениями между американским лидером и кандидатом в президенты США в Атланте.

Песков добавил, что это «внутреннее дело» Штатов и страна-агрессор якобы никогда не участвовала в избирательных кампаниях других государств, отметив, что «нет фактов», которые подтвердят вмешательство РФ.

Ранее СМИ сообщили, что в Демократической партии США запаниковали из-за неудачного выступления Байдена на дебатах. Политическая сила начала пытаться минимизировать последствия этого мероприятия.