О том, что по мнению Минска развертывание батальона реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез» у границы с Украиной необходимо для урегулирования осложненной ситуации, однако на самом деле Беларусь преследует несколько иные цели, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

В частности, накануне, 28 июня, беларусское оборонное ведомство заявило — перемещение РСЗО «Полонез» поближе к белорусско-украинской границе является ответом на «сложную ситуацию», а также осуществляется в рамках вышеописанной проверки боеготовности местной армии.

Впрочем, аналитики ISW полагают — подобная активизация в Беларуси может свидетельствовать о расширении усилий РФ (Российской Федерации), направленных на увеличение собственного военного присутствия в Беларуси (РБ), включая последующую интеграцию Минска в благоприятный для Москвы «периметр», а также обоснованию деятельности ЧВК «Вагнера» на территории РБ.

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