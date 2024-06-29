О том, что парламентарии внесли ряд корректировок в нормы законодательства, согласно которым, Территориальным центрам комплектования и соцподдержки (ТЦК/СП) позволяется получать расширенный доступ к госреестру «Оберіг», пишет «НБН», ссылаясь на документ под номером 3783-IX, размещенный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, теперь «военкомы» смогут изучить не только информацию, касающуюся неуплаченного штрафа гражданина, уклонившегося от мобилизации, но и ознакомиться с тем, на какой стадии находится открытое исполнительное производство по взиманию средств.

Также, некоторую персональную информацию в госреестр «Оберіг» станут вносить лишь получив согласия от призывника/военнообязанного/резервиста, и речь идет о:

родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и прочих членах семьи, не исключая детей (ФИО/ даты рождения);

семейном положении военнообязанной особы и членов ее семьи (ФИО/даты рождения).

Ранее мы писали о том, что в Минобороны анонсировали запуск еще одного приложения — «Армия+».