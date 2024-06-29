О том, как практически идеально, благодаря высокому уровню мастерства наших воинов, была ликвидирована вражеская техника, пишет «НБН», ссылаясь на непродолжительное, но впечатляющее видео, размещенное в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

В частности, на этот раз, спецназ СБУ эффективно применил ударные FPV-беспилотники, и теперь армия Путина не досчитается:

четырех зенитно-ракетных комплексов «ТОР-М2»;

трех зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1»;

одного зенитно-ракетного комплекса «БУК».

С видеосвидетельством «утилизации» вышеописанной техники, можно ознакомиться чуть ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ССО показывали, как «отработали» FPV-дронами по технике и личному составу оккупантов на Запорожье.