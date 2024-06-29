О том, как в первые минуты возвращения в Украину были встречены 10 освобожденных, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериалы, обнародованные в официальных Telegram-каналах президента Владимира Зеленского и СБУ.

В частности, Службой безопасности Украины были показаны кадры, снятые сразу после пересечения украинскими пленниками границы с Беларусью, а украинский лидер разместил видео с уже более официальной встречей.

Как стало известно, вышеописанное освобождение стало возможно благодаря работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, выполнившего решение Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными.

В СБУ акцентировали:

Жизнь каждого украинца — высшая ценность. Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца.

Ранее мы писали о том, что в ГУР информировали — 53 обмен пленными с РФ еще не завершился.