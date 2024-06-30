О том, какие продукты питания, если провести сравнение с идентичным периодом 2023 года, стали менее доступны украинцам по причине своего удорожания, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, размещенную на официальной странице Государственной службы статистики.

В частности, на протяжении последнего года, продукты в нашей стране, в среднем, подорожали на 10 процентов.

В списке антилидеров по корректировке ценников в большую сторону:

мясо и сопутствующие продукты из него — на 17,9 процента вверх;

молоко и молочные продукты — на 12,9 процента;

сахар-песок — на 7,1 процента;

хлеб и аналогичные изделия из муки — на 5,3 процента;

различные типы напитков, но не алкогольных — 5 процентов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Госстате перечисляли коммунальные услуги, тарифы на которые выросли в течение июня.