О том, что в течение последних 24 часов, в Херсонской области фактически выгорело 16 гектар экологических систем — данное бедствие было спровоцировано интенсивными вражескими обстрелами, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как стало известно, на протяжении минувших суток, спасателям Херсонского региона, при поддержке сотрудников местных противопожарных охранительных структур, приходилось 12 раз выезжать на места масштабных возгораний сухостоя — огнем была охвачена суммарная площадь в 14 гектаров.

Кроме того, горело несколько полей, засаженных пшеницей, площадью от 0,5 до 1,5 гектара. Лишь благодаря оперативных действиям пожарных частей и «чрезвычайников» часть урожая пшеницы смогли сохранить.

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

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