О том, что сегодня, украинско-венгерскую границу не смогли оперативно пересечь 17 «отказников», планировавших выехать из страны, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-профиль Западного регионального управления ГПСУ.

Как стало известно, микроавтобус Volkswagen был остановлен в 0,2 километра от границы: в автотранспортном средстве находились 17 потенциальных защитников из Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Следует отметить, что за услуги проводников, пообещавшим мужчинам эффективное пересечение границы, с каждого уклониста взяли от 3 000 до 12 000 долларов (от 121 000 до 485 000 гривен).

С целью выяснения всех обстоятельств, и одновременного составления протоколов касательно совершения административных правонарушений, задержанных поместили в здании пограничного КПП.

Ранее мы писали о том, что ВРУ открыла сотрудникам ТЦК доступ к развернутым данным об уклонистах.