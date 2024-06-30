О том, что на текущем этапе войны против РФ, вышеописанное соотношение потерь претерпело некоторые изменения, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение президента Зеленского, опубликованное изданием The Philadelphia Inquirer.

В частности, отвечая на вопрос относительно того, необходимо ли Украине получение значительного преимущества или паритета над РФ в личном составе и системах вооружений, Зеленский ответил:

Из того, что я увидел за 2 недели в Украине, включая визит на Восточную линию фронта, это имеет смысл…

Кроме того, украинский лидер отдельно добавил, что у государства-террориста действительно гораздо больше людей, которых оно не жалеет, но командование ВСУ, в отличие от российского генералитета, заботится о своих подчиненных, благодаря чему, сейчас, — «мы имеем одного погибшего украинца на шестерых россиян на Восточном и Северном фронтах».

Ранее мы писали о том, что Зеленский и СБУ показывали кадры встречи украинцев, освобожденных из плена РФ 28 июня.