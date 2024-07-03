О том, что российско-оккупационные войска попытались осуществить серию наземных атак на Крынки на левобережье Херсонщины, но, поскольку понесли немалые потери, то вынуждены были отойти, пишет «НБН», ссылаясь Telegram-канал Сил обороны Юга.

В частности, в районе указанного населенного пункта, «освободители» совершили 4 штурма, однако понеся колоссальные потери, откатились на свои исходные позиции. Таким образом, бойцы Сил обороны не прекращают эффективно проводить комплексные мероприятия, направленные на результативное удержание позиций.

Также, армия Путина продолжает давить артиллерийскими обстрелами, одновременно нанося авиаудары и применяя огромную численность ударных дронов различных типов, которые не только интенсивно ведут аэроразведку.

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