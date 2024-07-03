О том, что президент Владимир Зеленский отказался поддерживать подобное предложение, касающееся прекращения огня для начала переговоров с государством-террористом, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, опубликованное «Европейской правдой».

В частности, Орбан прямо подтвердил предположение относительно игнорирования Зеленским венгерской идеи по «немедленному перемирию», которое должно затронуть действующую линию соприкосновения с армией Путина.

По словам лидера венгерского правительства, Зеленский указал на сомнительную логику плана Орбана и открыто не поддержал такое «предложение», так как у Киева накопилось достаточно негативного опыта по попыткам перемирия с Россией, которые «не были хорошими для Украины».

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ОПУ комментировали предложение Орбана о прекращении огня.