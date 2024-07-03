О том, что импортирование электроэнергии из стран ЕС несколько сократит масштабность проблем, однако ключевые трудности с нехваткой электричества сохранятся, пишет «НБН», ссылаясь на мнение, озвученное директором энергетических программ Центра Разумкова Владимиром Омельченко для портала «Эспрессо».

По словам Омельченко, увеличить объемы импорта электроэнергии сейчас технически возможно, и, вероятно, вскоре подобным методом, позволяющим покрыть дефицит, воспользуются в полной ме6ре.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова подчеркнул — в действительности импортирование данного ресурса серьезно помогает Украине, и, если бы не такая помощь, — «ситуация была бы гораздо хуже».

Омельченко резюмировал:

Поэтому импорт — это одна из опций, которая может помочь. Но ключевые проблемы он не решит.

Ранее мы писали о том, что базовым сценарием предусматривается введение 12-часовых отключений электричества зимой.