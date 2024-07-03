О том, что подобное «продвижение» касается не только руководителей департаментов в оккупационных администрациях, но и директората школ, детских садиков и иных коммунальных учреждений, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, причина вышеописанной тенденции — высокая степень недоверия врага даже к украинцам, лояльным Москве.

В частности, российские спецслужбы начали проверять предателей на количество родственников, оставшихся в свободной Украине, включая уровень их близости и поддерживание связи и стабильности контактов.

Теперь для каждого коллаборациониста введут так называемый «рейтинг лояльности», который окажет влияние на дальнейшее продвижение по службе. Следует подчеркнуть — такая политика нацелена на интенсивную русификацию захваченных регионов и полный разрыв их связей с Родиной.

Ранее мы писали о том, что оккупанты нашли новый способ принуждения украинцев в оккупации к получению паспортов РФ.