О том, что днем четверга, 4 июля, в окрестностях временно захваченного Севастополя прозвучал мощнейший взрыв — на беспокоящую «громкость» жаловались местные, проживающие в районе мыса Фиолент, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную Telegram-каналом «Крымский ветер».

Как стало известно, после данного взрыва, клубы густого дыма поднялись над местом, в котором дислоцируются силы и средства радиоэлектронной борьбы «второй армии мира», «спрятанные» оккупантами на мысе Фиолент.

Кроме того, в социальных сетях крымчане активно пишут — вследствие вышеописанных взрывов, российские «власти» были вынуждены перекрыть сообщение посредством Крымского моста.

Ранее наш информационный портал писал о том, что объемы реализации туров в Крым резко обвалились после взрывов в Севастополе.