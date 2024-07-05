О том, что на территории этого временно оккупированного города, сейчас фиксируется резкий рост заболеваемости, вызванной острыми кишечными инфекциями, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Мариупольского горсовета.

Как стало известно, во вспышке вышеописанных заболеваний, оккупационные «власти» винят горожан — те, якобы, не соблюдают гигиенических норм, а также неправильно хранят скоропортящиеся продукты питания.

Однако, в действительности захватчики замалчивают правду и причины указанной тенденции — сейчас в Мариуполе распространен стихийный тип торговля и наблюдаются значительные сложности со стабильностью водоснабжения и водоотвода, качество которых не соответствуют санитарным нормам. Таким образом, оккупационные администрации попросту не справляются с поддержанием жизнедеятельности города на должном уровне.

В горсовете Мариуполя акцентировали:

В подвалах домов канализационные прорывы. По улицам течет канализация, стоки попадают в реку и море. Во дворах много стихийных свалок.

Ранее мы писали о том, что Андрющенко объяснял увеличение количества инженерной техники оккупантов в Мариуполе.