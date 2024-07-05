О том, что партизаны попросту подорвали ЖД-пути, по которым проводились поставки оружия из Северной Кореи на склады армии Путина, пишет «НБН», ссылаясь на исчерпывающий видеоматериал, обнародованный в официальном Telegram-аккаунте «АТЕШ».

Как стало известно, местные СМИ не допустили к изучению места инцидента, но информация о диверсии все же смогла просочиться в соцсети. При этом, лишь после получения надлежащих указаний из облуправления ФСБ, соответствующей бригаде железнодорожников разрешили начать ремонтные работы.

В «АТЕШ» предупредили:

А мы еще раз хотим напомнить, что ЖД-дорога будет взрываться еще чаще, пока по ней возят боеприпасы.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «АТЕШ» раскрывали координаты комплекса хранения и развертывания ракет ЧФ РФ под Севастополем.